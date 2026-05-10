बेंगलुरु में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. पीएम मोदी के कार्यक्रम के पास सड़क के किनारे जिलेटिन की दो छड़ें मिली.. जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. ये विस्फोटक कहां से आए और कितने रखे... बेंगलुरु पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, इस घटना के बाद बेंगलुरू के बाहरी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

वीओ- दरअसल, रविवार को पीएम मोदी बेंगलुरु के कग्गलीपुरा के पास कनकपुरा रोड पर आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए.. पुलिस के मुताबिक, जिलेटिन की छड़ें कग्गलीपुरा पुलिस थाने की सीमा में तातागुनी के पास रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान मिलीं.. जो पीएम प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य कार्यक्रम स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. बाद में पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम विस्फोटक सामग्री की जांच के लिए मौके पर पहुंचे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस सिलसिले में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. पता लगाया जा रहा है कि इलाके में जिलेटिन की छड़ें रखने का मकसद क्या है और क्या इसमें और लोग भी शामिल थे.