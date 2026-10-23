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दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिवालय से की थी शिकायत, लेकिन अफसर के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई, RTI से हुआ बड़ा खुलासा

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दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिवालय से की थी शिकायत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2026 at 10:37 PM IST

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RTI के जवाब में सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी के आचरण के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों द्वारा भेजी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की।  RTI के जवाब में मिले पत्रों से पता चलता है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को देश के शीर्ष नौकरशाह टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र भेजे थे। ये पत्र सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग (IAS) के कामकाज के बारे में थे, जिन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 सितंबर, 2024 से चुनाव आयोग में तैनात किया था। 'इंडियन एक्सप्रेस' ने सितंबर में रिपोर्ट दी थी कि संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। यह पत्र चुनाव आयोग के भीतर काम के बंटवारे के उस आदेश के बाद लिखे गए थे, जिससे "सारी शक्तियां केंद्रीय स्तर पर केंद्रित होने का खतरा" पैदा हो गया था। इस आदेश के तहत, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या रिकॉर्ड अपडेट करने की शक्तियां राज्य स्तर के अधिकारियों के बजाय सीधे चुनाव आयोग के पास आ रही थीं।

RTI के जवाब में सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी के आचरण के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों द्वारा भेजी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की।  RTI के जवाब में मिले पत्रों से पता चलता है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को देश के शीर्ष नौकरशाह टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र भेजे थे। ये पत्र सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग (IAS) के कामकाज के बारे में थे, जिन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 सितंबर, 2024 से चुनाव आयोग में तैनात किया था। 'इंडियन एक्सप्रेस' ने सितंबर में रिपोर्ट दी थी कि संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। यह पत्र चुनाव आयोग के भीतर काम के बंटवारे के उस आदेश के बाद लिखे गए थे, जिससे "सारी शक्तियां केंद्रीय स्तर पर केंद्रित होने का खतरा" पैदा हो गया था। इस आदेश के तहत, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या रिकॉर्ड अपडेट करने की शक्तियां राज्य स्तर के अधिकारियों के बजाय सीधे चुनाव आयोग के पास आ रही थीं।

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