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भीषण आग में राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर खाक, बाल-बाल बची सैकड़ों लोगों की जान - TRIVANDRUM DELHI RAJDHANI FIRE

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आग में राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर खाक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 6:40 PM IST

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दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर मध्य प्रदेश के आलोट और लूनीरीछा स्टेशन के बीच तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग में ट्रेन के दो कोच जलकर पूरी तरह खाक हो गए. सुबह 5:15 बजे की यह घटना है. जहां ट्रेन की दो बोगियों में यह आग फैल गई. आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई. ट्रेन रुकते ही सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए. आग की सूचना मिलने पर गांव के ग्रामीणों ने ट्रेन से नीचे उतरने में यात्रियों की मदद की. ट्रेन के गार्ड और दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग किया गया. इसके बाद कोटा और रतलाम रेल मंडल से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है. 

दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर मध्य प्रदेश के आलोट और लूनीरीछा स्टेशन के बीच तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग में ट्रेन के दो कोच जलकर पूरी तरह खाक हो गए. सुबह 5:15 बजे की यह घटना है. जहां ट्रेन की दो बोगियों में यह आग फैल गई. आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई. ट्रेन रुकते ही सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए. आग की सूचना मिलने पर गांव के ग्रामीणों ने ट्रेन से नीचे उतरने में यात्रियों की मदद की. ट्रेन के गार्ड और दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग किया गया. इसके बाद कोटा और रतलाम रेल मंडल से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है. 

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राजधानी एक्सप्रेस में आग
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