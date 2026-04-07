ETV Bharat / Videos

मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में 5 साल के लड़के, 6 महीने की बच्ची की मौत, लोगों ने की आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शन - MILITANT ATTACK IN MANIPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मणिपुर में उग्रवादियों का हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मणिपुर के विष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के हमले में एक पांच साल के लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई. जबकि उनकी मां घायल हो गई. घटना सोमवार देर रात एक बजे हुए, जब मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में उग्रविदियों द्वार फेंका गया बम एक घर पर गिरा. मंगलवार सुबह लोगों ने प्रदर्शन किया. सड़क पर टायर जलाए, दो ऑयल टैंकर को आग के हवाले कर दिया, साथ ही एक ट्रक को जला दिया. प्रदर्शनकारियों ने मोइरांग थाने के सामने टायर जलाए और सड़क को जाम कर दिया. वहीं घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस और फॉरेंसिक की टीमों ने मौके पर पहुंच कर जांच की. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में बड़ी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.  मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद ने इस हमले को बर्बर कृत्य बताया और लोगों से शांति की अपील की है. मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाका चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के पास है और 2023 तथा 2024 में मैतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच हुए जातीय संघर्ष के बाद से यहां लगातार हिंसा होती रहती है.  

मणिपुर के विष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के हमले में एक पांच साल के लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई. जबकि उनकी मां घायल हो गई. घटना सोमवार देर रात एक बजे हुए, जब मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में उग्रविदियों द्वार फेंका गया बम एक घर पर गिरा. मंगलवार सुबह लोगों ने प्रदर्शन किया. सड़क पर टायर जलाए, दो ऑयल टैंकर को आग के हवाले कर दिया, साथ ही एक ट्रक को जला दिया. प्रदर्शनकारियों ने मोइरांग थाने के सामने टायर जलाए और सड़क को जाम कर दिया. वहीं घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस और फॉरेंसिक की टीमों ने मौके पर पहुंच कर जांच की. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में बड़ी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.  मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद ने इस हमले को बर्बर कृत्य बताया और लोगों से शांति की अपील की है. मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाका चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के पास है और 2023 तथा 2024 में मैतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच हुए जातीय संघर्ष के बाद से यहां लगातार हिंसा होती रहती है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

MILITANT ATTACK IN MANIPUR
TWO CHILDREN KILLED
PEOPLE ENGAGE IN ARSON
VANDALISM
MILITANT ATTACK IN MANIPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

'आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी'

'आज रात एक पूरी सभ्यता की मौत होगी...', ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

April 7, 2026 at 10:03 PM IST
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया कानून लागू

अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया कानून लागू

April 7, 2026 at 9:25 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई

'हर महीने 3 दिन छुआछूत और चौथे दिन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता", सबरीमला सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने की टिप्पणी

April 7, 2026 at 8:42 PM IST
western disturbance India

अप्रैल में मौसम का कहर: ओलावृष्टि और बारिश से तबाह रबी फसलें, किसानों पर संकट गहराया

April 7, 2026 at 8:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.