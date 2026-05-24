आखिरकार 12 दिन तक चले दर्द, इंतजार और कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार पूरे रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर कर दिया गया. जैसे ही ट्विशा की पार्थिव देह श्मशान घाट पहुंची, वहां मौजूद हर आंख नम हो गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था. ट्विशा के छोटे भाई हर्षित शर्मा ने भारी मन से अपनी बड़ी बहन को मुखाग्नि दी. इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे. मां बार-बार बेटी का नाम लेकर बिलखती रही, जबकि बहन और अन्य परिजन खुद को संभाल नहीं पा रहे थे. सेकंड पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल एम्स से पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया. इसके बाद शव वाहन को फूलों से सजाकर भदभदा विश्राम घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई.