भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने दावा किया है कि मौत के अगले दिन उसकी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने 46 फोन कॉल किए, जिनमें कुछ प्रभावशाली लोगों, जजों और CCTV तकनीशियनों से बातचीत शामिल थी. परिवार का आरोप है कि मामले को दबाने और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई. CCTV फुटेज को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह अब तक फरार है. परिवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की है.