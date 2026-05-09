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TVK प्रमुख विजय कल लेंगे CM पद की शपथ: VCK से मिला समर्थन, राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा - VIJAY TO TAKE OATH ON SUNDAY

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TVK प्रमुख विजय कल लेगें CM पद की शपथ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 9:46 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 10:10 PM IST

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तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर कई दिनों से चल रहा ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है. TVK प्रमुख विजय कल रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे  VCK से समर्थन मिलने के बाद उन्होंने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लोक भवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया.

विजय की पार्टी TVK को कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के साथ साथ VCK का भी समर्थन मिल गया है. हालांकि वीसीके नेताओं ने पहले ही समर्थन देने का संकेत दे रखा था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा शनिवार शाम चार बजे हुई. पार्टी दफ्तर में दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विजय की TVK को VCK ने बाहर से समर्थन देने का एलान किया. VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन ने TVK महासचिव आधव अर्जुन को आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा.  

VCK का कहना है कि अगर टीवीके सरकार नहीं बनाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा. इससे बचने के लिए हम विजय को बाहर से समर्थन दे रहे हैं. डीएमके के साथ हमारा गठबंधन जारी रहेगा. VCK से समर्थन पत्र मिलने के बाद TVK नेता आधव अर्जुन ने इसे 'जीत' बताया. इसके साथ ही, टीवीके के दफ्तर में जश्न का दौर शुरू हो गया. कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पटाखे फोड़े और मिठाईयां बांटीं.  

TVK के पास अपने 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5, CPI, CPM, VCK, IUML के 2-2 विधायकों को जोड़ दें तो आकड़ा 120 तक पहुंच जाता है.. जो बहुमत का आंकड़ा 118 से 2 ज्यादा है.  

तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर कई दिनों से चल रहा ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है. TVK प्रमुख विजय कल रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे  VCK से समर्थन मिलने के बाद उन्होंने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लोक भवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया.

विजय की पार्टी TVK को कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के साथ साथ VCK का भी समर्थन मिल गया है. हालांकि वीसीके नेताओं ने पहले ही समर्थन देने का संकेत दे रखा था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा शनिवार शाम चार बजे हुई. पार्टी दफ्तर में दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विजय की TVK को VCK ने बाहर से समर्थन देने का एलान किया. VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन ने TVK महासचिव आधव अर्जुन को आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा.  

VCK का कहना है कि अगर टीवीके सरकार नहीं बनाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा. इससे बचने के लिए हम विजय को बाहर से समर्थन दे रहे हैं. डीएमके के साथ हमारा गठबंधन जारी रहेगा. VCK से समर्थन पत्र मिलने के बाद TVK नेता आधव अर्जुन ने इसे 'जीत' बताया. इसके साथ ही, टीवीके के दफ्तर में जश्न का दौर शुरू हो गया. कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पटाखे फोड़े और मिठाईयां बांटीं.  

TVK के पास अपने 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5, CPI, CPM, VCK, IUML के 2-2 विधायकों को जोड़ दें तो आकड़ा 120 तक पहुंच जाता है.. जो बहुमत का आंकड़ा 118 से 2 ज्यादा है.  

Last Updated : May 9, 2026 at 10:10 PM IST

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