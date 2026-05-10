TVK चीफ विजय शपथ ग्रहण समारोह LIVE - TVK CHIEF VIJAY OATH CEREMONY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 10, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 10:55 AM IST
चेन्नई: एक्टर से नेता बने थलपति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरकार बनाने के जोसेफ विजय के दावे को स्वीकार कर लिया है. राज्यपाल ने विजय को 13 मई, 2026 या उससे पहले विधानसभा में अपना बहुमत (विश्वास मत) साबित करने का समय दिया है. सियासी संकट के बीच टीवीके प्रमुख विजय ने शनिवार 9 मई को एक बार फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की थी. विजय ने राज्यपाल को 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, जो 118 के बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है.
चेन्नई: एक्टर से नेता बने थलपति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरकार बनाने के जोसेफ विजय के दावे को स्वीकार कर लिया है. राज्यपाल ने विजय को 13 मई, 2026 या उससे पहले विधानसभा में अपना बहुमत (विश्वास मत) साबित करने का समय दिया है. सियासी संकट के बीच टीवीके प्रमुख विजय ने शनिवार 9 मई को एक बार फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की थी. विजय ने राज्यपाल को 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, जो 118 के बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है.