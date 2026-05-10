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एक्टर विजय तमिलनाडु के सीएम पद की लेंगे शपथ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 10:01 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 10:55 AM IST

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चेन्नई: एक्टर से नेता बने थलपति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरकार बनाने के जोसेफ विजय के दावे को स्वीकार कर लिया है. राज्यपाल ने विजय को 13 मई, 2026 या उससे पहले विधानसभा में अपना बहुमत (विश्वास मत) साबित करने का समय दिया है. सियासी संकट के बीच टीवीके प्रमुख विजय ने शनिवार 9 मई को एक बार फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की थी. विजय ने राज्यपाल को 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, जो 118 के बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है.

चेन्नई: एक्टर से नेता बने थलपति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरकार बनाने के जोसेफ विजय के दावे को स्वीकार कर लिया है. राज्यपाल ने विजय को 13 मई, 2026 या उससे पहले विधानसभा में अपना बहुमत (विश्वास मत) साबित करने का समय दिया है. सियासी संकट के बीच टीवीके प्रमुख विजय ने शनिवार 9 मई को एक बार फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की थी. विजय ने राज्यपाल को 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, जो 118 के बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है.

Last Updated : May 10, 2026 at 10:55 AM IST

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