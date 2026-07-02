पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने उनसे पार्टी के संगठनात्मक चुनावों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बारे में अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. ऋतब्रत के नेतृत्व वाले पार्टी के अलग हुए गुट के 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यहां निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें पार्टी के दो-तिहाई से ज्यादा विधायकों, पार्षदों, पार्षदों और जिला परिषद का समर्थन हासिल है. विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ी अंदरूनी टूट से गुजर रही है.