काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला… लैंडिंग के दौरान तुर्की विमान के टायर में लगी आग - TURKISH AIRLINES
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Published : May 11, 2026 at 4:50 PM IST
तुर्की एयरलाइंस की इस्तांबुल से काठमांडू जा रही फ्लाइट TK726 के लैंडिंग के दौरान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर टायर में अचानक आग लग गई. विमान में 278 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक आग दाहिने लैंडिंग गियर में लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत काबू पा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विमान से धुआं उठता दिखाई दिया. घटना के कारणों की जांच जारी है और एयरलाइन की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है. इससे पहले 2015 में भी इसी एयरलाइन का विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया था, हालांकि उस हादसे में भी सभी यात्री सुरक्षित बच गए थे.
तुर्की एयरलाइंस की इस्तांबुल से काठमांडू जा रही फ्लाइट TK726 के लैंडिंग के दौरान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर टायर में अचानक आग लग गई. विमान में 278 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक आग दाहिने लैंडिंग गियर में लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत काबू पा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विमान से धुआं उठता दिखाई दिया. घटना के कारणों की जांच जारी है और एयरलाइन की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है. इससे पहले 2015 में भी इसी एयरलाइन का विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया था, हालांकि उस हादसे में भी सभी यात्री सुरक्षित बच गए थे.