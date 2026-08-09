एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट में टर्बुलेंस: पायलटों का साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, DGCA ने उन्हें रोस्टर से हटाया - DGCA
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Published : August 9, 2026 at 10:20 PM IST
DGCA ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 के दो पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है.फ़्लाइट क्रू के दोनों सदस्यों का साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया.जिसमें पायलट-इन-कमांड के स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे से पता चला कि कन्फर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत है. इसलिए सैंपल को कन्फर्मेटरी एनालिसिस के लिए तय लैब में भेजा गया है और फ़ाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है.इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.ये फ्लाइट 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही थी.तभी टर्बुलेंस में फंस गई थी और अचानक 300 फीट नीचे आ गई थी. जिसमें 13 यात्रियों और चार क्रू सदस्यों को चोटें आईं. इस दौरान पायलट ने स्थित को संभालते हुए सुबह 11 बजे के बाद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइनट को सुरक्षित उतरा था.
DGCA ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 के दो पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है.फ़्लाइट क्रू के दोनों सदस्यों का साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया.जिसमें पायलट-इन-कमांड के स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे से पता चला कि कन्फर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत है. इसलिए सैंपल को कन्फर्मेटरी एनालिसिस के लिए तय लैब में भेजा गया है और फ़ाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है.इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.ये फ्लाइट 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही थी.तभी टर्बुलेंस में फंस गई थी और अचानक 300 फीट नीचे आ गई थी. जिसमें 13 यात्रियों और चार क्रू सदस्यों को चोटें आईं. इस दौरान पायलट ने स्थित को संभालते हुए सुबह 11 बजे के बाद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइनट को सुरक्षित उतरा था.