AI के विकास पर ब्रेक लगाने से ट्रंप का इनकार, कहा- जो AI की रेस जीतेगा वही आगे बढ़ेगा

AI के संभावित खतरों की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI के विकास पर रोक लगाने की बात इनकार कर दिया है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि जो कोई AI की रेस को जीतेगा वही आगे बढ़ेगा. ट्रंप ने कहा कि AI में हम चीन से आगे हैं. हम दुनिया के सबसे सॉफिस्केटेड देश हैं और हम इसे जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो AI की रेस को जीतेगा वही आगे बढ़ेगा. ट्रंप का ये बयान AI कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डेरियो एमोदेई के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने सुरक्षा कारणों को प्राथमिकता देते हुए AI की तेज रफ्तार को ब्रेक देने की बात कही थी. उनके इस बयान से एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन भी सहमत हैं. लेकिन इसके AI के विकास में बाधक मानते हैं.