रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले शांति समझौता अब ज्यादा दूर नहीं - TRUMP ON PEACE AGREEMENT

शांति समझौते के करीब रूस-यूक्रेन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका से बड़ा बयान सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन को सफल होते देखना चाहता है. ये बयान ट्रंप ने उस वक्त दिया, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में घंटों चली शांति वार्ता के बाद उनके साथ मौजूद थे.

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के प्रति उदार रहे हैं, जिसमें सस्ती ऊर्जा और बिजली देना भी शामिल है. इस बैठक से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब ढाई घंटे तक फोन पर बातचीत की, जिसे उन्होंने बहुत फायदेमंद बताया. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में ट्रंप–पुतिन जेलेंस्की तीनों की एक त्रिपक्षीय बैठक संभव है. हालांकि, जमीनी हकीकत अब भी गंभीर है…यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने 2100 से ज्यादा ड्रोन, 800 गाइडेड बम और 94 मिसाइलें दागीं...हमलों का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है.

शांति समझौते को लेकर ट्रंप ने भरोसा जताया, लेकिन कहा कि बातचीत बेहद जटिल है और कोई तय समय-सीमा बताना मुश्किल है. ट्रंप बोले  कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन बातचीत कभी भी पटरी से उतर सकती है. वहीं जेलेंस्की ने संकेत दिया है कि यूक्रेन और अमेरिका की टीमें अगले हफ्ते की शुरुआत में 20 पॉइंट पीस प्लान को अंतिम रूप देने के लिए फिर बैठक करेंगी. क्या यह बातचीत युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा मोड़ साबित होगी? दुनिया की नजर अब आने वाले फैसलों पर टिकी है.

TRUMP ON PEACE AGREEMENT
रूस यूक्रेन पर बोले ट्रंप
रूस यूक्रेन में शांति समझौता
ट्रंप की पुतिन से बातचीत
TRUMP ON PEACE AGREEMENT

ETV Bharat Hindi Team

