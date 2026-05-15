ट्रंप-शी वार्ता से दुनिया में हलचल… ईरान मुद्दे पर भी दिखी सहमति - TRUMP XI MEETING
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Published : May 15, 2026 at 4:50 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई हाई-लेवल बातचीत ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. दोनों नेताओं ने ट्रेड, ग्लोबल सिक्योरिटी और ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और चीन ने मिलकर कई जटिल समस्याओं का समाधान निकाला है और एक शानदार ट्रेड डील भी हुई है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर दोनों देशों की सोच काफी हद तक समान दिखाई दी. बैठक में अमेरिकी और चीनी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. चीन ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में नई “कॉमन अंडरस्टैंडिंग” की शुरुआत बताया, जिससे आने वाले समय में वैश्विक संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई हाई-लेवल बातचीत ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. दोनों नेताओं ने ट्रेड, ग्लोबल सिक्योरिटी और ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और चीन ने मिलकर कई जटिल समस्याओं का समाधान निकाला है और एक शानदार ट्रेड डील भी हुई है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर दोनों देशों की सोच काफी हद तक समान दिखाई दी. बैठक में अमेरिकी और चीनी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. चीन ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में नई “कॉमन अंडरस्टैंडिंग” की शुरुआत बताया, जिससे आने वाले समय में वैश्विक संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है.