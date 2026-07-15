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ट्रंप का बड़ा यू-टर्न! होर्मुज पर 20% टोल प्लान वापस, अब खाड़ी देशों से निवेश और व्यापार पर फोकस - INVESTMENT

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Donald Trump Hormuz Strait toll plan (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 5:03 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है. ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका इस योजना की जगह खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों पर ध्यान देगा. हाल ही में उन्होंने समुद्री सुरक्षा के बदले जहाजों से शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई थी. अब ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों से आने वाला निवेश अमेरिका में उद्योग, फैक्ट्रियां और रोजगार बढ़ाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है. ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका इस योजना की जगह खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों पर ध्यान देगा. हाल ही में उन्होंने समुद्री सुरक्षा के बदले जहाजों से शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई थी. अब ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों से आने वाला निवेश अमेरिका में उद्योग, फैक्ट्रियां और रोजगार बढ़ाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है.

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