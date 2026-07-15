अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है. ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका इस योजना की जगह खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों पर ध्यान देगा. हाल ही में उन्होंने समुद्री सुरक्षा के बदले जहाजों से शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई थी. अब ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों से आने वाला निवेश अमेरिका में उद्योग, फैक्ट्रियां और रोजगार बढ़ाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है.