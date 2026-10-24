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ईरान के साथ बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका फिर करेगा सैन्य कार्रवाई: फ्लोरिडा में रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

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US PRESIDENT DONALD TRUMP WARNING TO IRAN NUCLEAR DEAL (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2026 at 3:32 PM IST

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित करते हुए ईरान को एक बार फिर कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान के पास समझदारी दिखाते हुए बातचीत का विकल्प चुनने का मौका है। इस दौरान ट्रंप ने कैरेबियन क्षेत्र, क्यूबा और विदेश में फंसे अमेरिकी नागरिकों की वापसी से जुड़ी अपनी प्रशासनिक सफलताओं का भी जिक्र किया। इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर होम्स में 5,000 नई नर्सों की भर्ती हेतु 250 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित करते हुए ईरान को एक बार फिर कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान के पास समझदारी दिखाते हुए बातचीत का विकल्प चुनने का मौका है। इस दौरान ट्रंप ने कैरेबियन क्षेत्र, क्यूबा और विदेश में फंसे अमेरिकी नागरिकों की वापसी से जुड़ी अपनी प्रशासनिक सफलताओं का भी जिक्र किया। इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर होम्स में 5,000 नई नर्सों की भर्ती हेतु 250 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की।

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