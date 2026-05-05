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ईरान को ट्रंप की चेतावनी: अमेरिकी जहाजों पर हमला किए तो उड़ा दिया जाएगा - TRUMP WARNS IRAN

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ईरान को ट्रंप की चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 2:40 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धरती से मिटाने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट से फंसे हुए जहाजों को ले जा रहे अमेरिका जहाजों पर हमला करता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा.  

ट्रंप की चेतावनी ऐसा वक्त में आई है, जब होर्मुज में कुछ अमेरिकी जहाजों पर हमले की खबर रिपोर्टें आईं. दरअसल, ईरान ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत होमुर्ज में फंसे कुछ जहाजों को निकालने के लिए गाइड कर रहे कुछ अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया.. यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे प्रेसिडेंट के आदेश के बाद US सेंट्रल कमांड ने शुरू किया था.. इसके तहत, अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में फंसे दूसरे देशों के पोतों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान युद्ध की वजह से कई तटस्थ और बेकसूर देशों के सैकड़ों जहाज और 20 हजार से ज्यादा नाविक होर्मुज में फंसे हुए हैं.. जिन्हें इस ऑपरेशन के तहत बाहर निकाला जा रहा है. अमेरिका के इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत, जमीन और समुद्र से संचालित हो सकने वाले 100 से ज्यादा विमान और 15,000 सैन्यकर्मी शामिल हैं. ईरान ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की.. और इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धरती से मिटाने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट से फंसे हुए जहाजों को ले जा रहे अमेरिका जहाजों पर हमला करता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा.  

ट्रंप की चेतावनी ऐसा वक्त में आई है, जब होर्मुज में कुछ अमेरिकी जहाजों पर हमले की खबर रिपोर्टें आईं. दरअसल, ईरान ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत होमुर्ज में फंसे कुछ जहाजों को निकालने के लिए गाइड कर रहे कुछ अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया.. यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे प्रेसिडेंट के आदेश के बाद US सेंट्रल कमांड ने शुरू किया था.. इसके तहत, अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में फंसे दूसरे देशों के पोतों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान युद्ध की वजह से कई तटस्थ और बेकसूर देशों के सैकड़ों जहाज और 20 हजार से ज्यादा नाविक होर्मुज में फंसे हुए हैं.. जिन्हें इस ऑपरेशन के तहत बाहर निकाला जा रहा है. अमेरिका के इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत, जमीन और समुद्र से संचालित हो सकने वाले 100 से ज्यादा विमान और 15,000 सैन्यकर्मी शामिल हैं. ईरान ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की.. और इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया.  

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