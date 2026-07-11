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अमेरिका-ईरान तनाव फिर चरम पर, ट्रंप की चेतावनी—‘मेरी हत्या की कोशिश हुई तो ईरान पूरी तरह तबाह होगा’ - ISRAEL

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DONALD TRUMP WARNING TO IRAN (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 6:08 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना को पहले ही कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं. इस बीच, अमेरिका ने इजराइल से अपने 12 F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दूसरी ओर, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला किया, जबकि ईरान ने हालिया संघर्ष में अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 300 मिलियन डॉलर के नुकसान का दावा किया है. कतर की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू होने की कोशिशें भी जारी हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना को पहले ही कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं. इस बीच, अमेरिका ने इजराइल से अपने 12 F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दूसरी ओर, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला किया, जबकि ईरान ने हालिया संघर्ष में अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 300 मिलियन डॉलर के नुकसान का दावा किया है. कतर की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू होने की कोशिशें भी जारी हैं.

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