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डोनाल्ड ट्रंप का ‘सीजफायर तर्क’…क्या वॉर पावर्स कानून से बचने की रणनीति? - TRUMP IRAN WAR CEASEFIRE

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डोनाल्ड ट्रंप का ‘सीजफायर तर्क’… (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 7:20 PM IST

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अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध 7 अप्रैल के संघर्ष-विराम के बाद प्रभावी रूप से खत्म हो गया, जिससे युद्ध शक्तियों का संकल्प की 60 दिन की समय-सीमा से बचा जा सकता है. इस कानून के तहत लंबे सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है. प्रशासन का तर्क है कि जब लड़ाई रुकी, तो समय की गिनती भी रुक गई. हालांकि कानूनी विशेषज्ञ इस जेल को खारिज करते हुए कहा गया है कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीजफायर को सक्रिय समाप्त युद्ध होने का संकेत दिया है. इसके बावजूद इसके होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और नाकेबंदी जारी है, जिसकी स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध 7 अप्रैल के संघर्ष-विराम के बाद प्रभावी रूप से खत्म हो गया, जिससे युद्ध शक्तियों का संकल्प की 60 दिन की समय-सीमा से बचा जा सकता है. इस कानून के तहत लंबे सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है. प्रशासन का तर्क है कि जब लड़ाई रुकी, तो समय की गिनती भी रुक गई. हालांकि कानूनी विशेषज्ञ इस जेल को खारिज करते हुए कहा गया है कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीजफायर को सक्रिय समाप्त युद्ध होने का संकेत दिया है. इसके बावजूद इसके होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और नाकेबंदी जारी है, जिसकी स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.

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