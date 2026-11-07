ट्रंप अपने विरोधियों को VETO से देंगे जवाब, हार के बाद 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा-'MR. VETO'

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में करारी हार के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर एक आक्रामक और चुनौती भरी पोस्ट की है. पोस्ट में उन्होंने अपनी एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें वे एक डेस्क के ऊपर झुके हुए हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने 'MR. VETO' कैप्शन लिखा है.

'ट्रूथ सोशल' पर उनका ये ताजा आक्रामक पोस्ट 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के ठीक बाद आया है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को शानदार जीत मिली है. डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों पर फिर से मजबूत पकड़ बना ली है, जिससे सत्ता का विधायी संतुलन पूरी तरह से बदल गया है. ट्रंप की हार उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है.

कांग्रेस में डेमोक्रेट्स कई बड़े नीतिगत प्रस्ताव लाने, पिछली कार्यकारी कार्रवाइयों को पलटने और प्रशासन के कामकाज की कड़ी जांच-पड़ताल शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, बहुमत मिलने के बावजूद उन्हें विधायी मामलों पर पूरी छूट नहीं मिल जाती, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच है. वह है किसी भी कानून को वीटो करने की शक्ति.

ट्रंप ने इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं. यानी वे विपक्ष द्वारा लाए गए विधेयकों को रोक सकते हैं. चुनावी हार के बाद ट्रंप ने कहा कि ये वीटो की शक्ति है. ये राष्ट्रपति के पास मौजूद सबसे ताकतवर अधिकारों में से एक है. अपनी नई पोस्ट के जरिए ट्रंप ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं.