ETV Bharat / Videos

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सफाई: कहा, दुश्मन के जहाजों को छोड़कर सबके लिए होर्मुज खुला है - IRAN CLARIFIES ON HORMUZ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सफाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 22, 2026 at 5:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने सफाई दी है. उसने कहा कि ईरान के दुश्मन के जहाजों को छोड़कर हॉर्मुज स्ट्रेज सबके लिए खुला है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा कि दुश्मन के जहाजों को छोड़कर होर्मुज स्ट्रेज से कोई भी जहाज आ-जा सकता है, बशर्ते तेहरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को को-ऑर्डिनेट करे. ईरान का ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाने की बात कही. सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा और उसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी. 

हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने सफाई दी है. उसने कहा कि ईरान के दुश्मन के जहाजों को छोड़कर हॉर्मुज स्ट्रेज सबके लिए खुला है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा कि दुश्मन के जहाजों को छोड़कर होर्मुज स्ट्रेज से कोई भी जहाज आ-जा सकता है, बशर्ते तेहरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को को-ऑर्डिनेट करे. ईरान का ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाने की बात कही. सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा और उसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN CLARIFIES ON HORMUZ
होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सफाई
होर्मुज पर ट्रंप की धमकी
होर्मुज जलडमरूमध्य
IRAN CLARIFIES ON HORMUZ

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

इजराइल में 'लिटिल इंडिया' पर हमला

इजराइल में 'लिटिल इंडिया' पर हमला: ईरान के मिसाइल अटैक में 100 से ज्यादा लोग घायल

March 22, 2026 at 5:30 PM IST
पूर्व मंत्री भुल्लर समेत तीन लोगों पर केस दर्ज

पंजाब में अधिकारी की आत्महत्या का मामला: पूर्व मंत्री भुल्लर समेत तीन लोगों पर केस दर्ज

March 22, 2026 at 5:28 PM IST
मध्य-पूर्व में शांति की आहट

मध्य-पूर्व में शांति की आहट: ट्रंप ने सैन्य अभियानों को समेटने की कही बात, ईरान ने पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की दी धमकी

March 21, 2026 at 11:05 PM IST
पंजाब में अधिकारी की आत्महत्या पर मंत्री का इस्तीफा

पंजाब में अधिकारी की आत्महत्या पर मंत्री का इस्तीफा, विपक्ष ने की FIR दर्ज कराने और CBI जांच की मांग

March 21, 2026 at 10:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.