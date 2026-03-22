हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने सफाई दी है. उसने कहा कि ईरान के दुश्मन के जहाजों को छोड़कर हॉर्मुज स्ट्रेज सबके लिए खुला है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा कि दुश्मन के जहाजों को छोड़कर होर्मुज स्ट्रेज से कोई भी जहाज आ-जा सकता है, बशर्ते तेहरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को को-ऑर्डिनेट करे. ईरान का ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाने की बात कही. सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा और उसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी.