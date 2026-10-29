ट्रंप ने नेतन्याहू के पोल परफॉर्मेंस का लिया क्रेडिट, कहा- वह गठबंधन बातचीत पर नजर डालेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अच्छे प्रदर्शन का क्रेडिट लिया. उन्होंने कहा कि पब्लिक सपोर्ट से मौजूदा नेता की उम्मीदें बढ़ी हैं. ट्रंप ने कहा, 'मैंने सुना है कि मेरे सपोर्ट से बीबी के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा. नेतन्याहू अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि कुछ नतीजों में उनके राजनीतिक गुट को विपक्ष से आगे दिखाया गया है, भले ही किसी भी गुट को पूरी तरह से संसद में बहुमत नहीं मिली हो.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नेतन्याहू के नेतृत्व में एकता सरकार बनाने की कोशिशों में मदद करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो देखेंगे. वोटिंग से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया था और इजराइली वोटर्स से प्रधानमंत्री का सपोर्ट करने की अपील की थी. साथ ही, इस बात पर जोर दिया था कि दोनों देशों को चल रहे सुरक्षा पहलों को पूरा करने की जरूरत है. नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने मजबूत गठबंधन पर लगातार जोर दिया है और अमेरिकी लीडर को इलाके के सुरक्षा खतरों से निपटने में एक जरूरी साथी बताया है. इजराइल के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नेतन्याहू के समर्थक ग्रुप के पास 53 सीटें हैं, जबकि विरोधी ग्रुप के पास 48 सीटें हैं. ये सीटें बैलेट बॉक्स में गिने गए 90 परसेंट वोटों पर आधारित हैं. इस तरह दोनों ही गुट बहुमत के आंकड़े 61 से अभी भी दूर हैं.