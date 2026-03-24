ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का महत्व भी शामिल है.

बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है. हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की. ट्रंप की पीएम मोदी से बातचीत अमेरिका के उस ऐलान के बाद हुई.. जिसमें ट्रंप ने होर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 5 दिन का और समय दिया और ईरान के पावर प्लांट पर हमले को टाल दिया.