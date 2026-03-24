ETV Bharat / Videos

ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी से की बात, दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चर्चा - TRUMP SPOKE TO PM MODI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी से की बात (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का महत्व भी शामिल है.

बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है. हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की. ट्रंप की पीएम मोदी से बातचीत अमेरिका के उस ऐलान के बाद हुई.. जिसमें ट्रंप ने होर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 5 दिन का और समय दिया और ईरान के पावर प्लांट पर हमले को टाल दिया. 

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का महत्व भी शामिल है.

बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है. हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की. ट्रंप की पीएम मोदी से बातचीत अमेरिका के उस ऐलान के बाद हुई.. जिसमें ट्रंप ने होर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 5 दिन का और समय दिया और ईरान के पावर प्लांट पर हमले को टाल दिया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP SPOKE TO PM MODI
ट्रंप की पीएम मोदी से बात
होर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा
दुनिया में एनर्जी संकट
TRUMP SPOKE TO PM MODI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: परमानेंट कमीशन से वंचित सेना की महिला अफसरों को मिलेंगे सभी पेंशन लाभ

March 24, 2026 at 8:54 PM IST
रेलवे का बड़ा झटका!

रेलवे का बड़ा झटका! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टिकट कैंसिल करने के नियम, जेब पर पड़ेगा भारी असर

March 24, 2026 at 7:01 PM IST
मिलिए 'चुवरबॉट' से, चुनाव प्रचार का नया औजार

मिलिए 'चुवरबॉट' से, चुनाव प्रचार का नया औजार

March 24, 2026 at 6:57 PM IST
जंग जारी रही तो दुष्परिणाम तय- PM

पश्चिम एशिया संकट: राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, जंग जारी रही तो दुष्परिणाम तय, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

March 24, 2026 at 6:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.