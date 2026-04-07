अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे धमकी देते हुए कहा कि मंगलवार रात एक पूरी सभ्यता की मौत होने वाली है. लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ईरान के पास अभी भी सरेंडर करने का समय है. ट्रंप ने ईरान को समझौता करने के लिए मंगलवार को वॉशिंगटन समय के अनुसार रात 8 बजे तक का समय दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट कर ये चेतावनी दी. ट्रंप ने लिखा कि "एक पूरी सभ्यता की आज रात मौत हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी. मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है. हालांकि, अब जब पूरी तरह और सम्पूर्ण शासन परिवर्तन हो चुका है. जहां अलग, ज़्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग आगे आए हैं. शायद कुछ क्रांतिकारी रूप से अच्छा हो सकता है, कौन जानता है? हमें आज रात पता चल जाएगा. यह दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है."

इधर ट्रंप के धमकी के बीच ईरान के ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी. दो पुलों, रेलवे संपत्तियों और एक खास हाईवे को नुकसान पहुंचा है. पवित्र शहर कोम के पास एक पुल और सेंट्रल शहर काशान में रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया है. वहीं उत्तरी ईरान में एक खास हाईवे, जो मुख्य उत्तरी शहर तबरीज को तेहरान से जोड़ता है. हमले के बाद बंद कर दिया गया है. इजराइल की रेलवे का इस्तेमाल न करने की चेतावनी के बाद ईरान के शहर मशहद आने-जाने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं हैं. तेहरान के बाहर करज और फर्डिस शहरों के कुछ हिस्सों में बिजली चली गई. हवाई हमलों में पावर ट्रांसमिशन लाइनें और एक पावर सबस्टेशन ने काम करना बंद कर दिया. इजराइली सेना ने कहा कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को टारगेट करके बड़े पैमाने पर हमले किए हैं. लेकिन यह नहीं बताया कि वे साइट्स कौन सी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को फिर से धमकी दी थी कि ईरान के सभी पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा. ट्रंप की ये चेतावनी तेहरान द्वार 45 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद आई.इरान ने कहा कि वो युद्ध का स्थायी अंत चाहता है.