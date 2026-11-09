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ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा- वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होने पर गिरा सकते हैं 38 पुल

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ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2026 at 1:22 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती है तो वो ईरान के पुलों को गिरा सकते हैं. CNN के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, हमारी साइट पर 38 ईरानी पुल हैं जिन्हें हम सचमुच एक घंटे में गिरा सकते हैं. वे सभी गिर जाएंगे. मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि असल में उन्हें फिर से बनाने में 10 साल लगेंगे.  

ट्रंप ने कहा कि हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि वे अमेरिकी सेना को ईरान के साथ लड़ाई में वापस जाने का आदेश देंगे, बशर्ते तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर बातचीत में ठोस प्रोग्रेस हो. उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट पर साइन करता है या नहीं. आगे ट्रंप ने कहा कि पिछले मिलिट्री हमलों के साथ खतरनाक आर्थिक प्रतिबंध ने तेहरान की काबिलियत को बहुत कम कर दिया है. वे फाइनेंशियली खत्म हो रहे हैं और हम उन्हें खत्म कर सकते हैं.

उधर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा कि अमेरिका के राजनीतिक माहौल में बदलावों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की चेतावनी दी है और प्रशासन से सिर्फ घरेलू आर्थिक मजबूती पर भरोसा करने को कहा है.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती है तो वो ईरान के पुलों को गिरा सकते हैं. CNN के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, हमारी साइट पर 38 ईरानी पुल हैं जिन्हें हम सचमुच एक घंटे में गिरा सकते हैं. वे सभी गिर जाएंगे. मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि असल में उन्हें फिर से बनाने में 10 साल लगेंगे.  

ट्रंप ने कहा कि हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि वे अमेरिकी सेना को ईरान के साथ लड़ाई में वापस जाने का आदेश देंगे, बशर्ते तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर बातचीत में ठोस प्रोग्रेस हो. उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट पर साइन करता है या नहीं. आगे ट्रंप ने कहा कि पिछले मिलिट्री हमलों के साथ खतरनाक आर्थिक प्रतिबंध ने तेहरान की काबिलियत को बहुत कम कर दिया है. वे फाइनेंशियली खत्म हो रहे हैं और हम उन्हें खत्म कर सकते हैं.

उधर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा कि अमेरिका के राजनीतिक माहौल में बदलावों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की चेतावनी दी है और प्रशासन से सिर्फ घरेलू आर्थिक मजबूती पर भरोसा करने को कहा है.  

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ईरान को ट्रंप की धमकी
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