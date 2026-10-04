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ईरान पर आर-पार के मूड में ट्रंप, बोले- अमेरिका लेगा फैसला, चाहे आसान हो या मुश्किल तरीका

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ईरान पर आर-पार के मूड में ट्रंप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2026 at 4:46 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त फैसला लेने की बात कही है. ईरान को लेकर उनकी अगली स्ट्रैटजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्लान बताने से बड़ी हेडलाइन बनेंगी. आगे उन्होंने कहा कि ईरान के बारे में मुझे एक फैसला करना है. हम इसे आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से लेंगे.

ट्रंप की ये बात तब सामने आई जब उन्होंने ईरान के बारे में अपने आने वाले एक्शन की जानकारी देना बंद कर दिया. उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हालात अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान ठीक नहीं चल रहा है.

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट का अनुमान है. उन्होंने तेहरान को आर्थिक और सैन्य तौर पर बहुत ज़्यादा खराब बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त फैसला लेने की बात कही है. ईरान को लेकर उनकी अगली स्ट्रैटजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्लान बताने से बड़ी हेडलाइन बनेंगी. आगे उन्होंने कहा कि ईरान के बारे में मुझे एक फैसला करना है. हम इसे आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से लेंगे.

ट्रंप की ये बात तब सामने आई जब उन्होंने ईरान के बारे में अपने आने वाले एक्शन की जानकारी देना बंद कर दिया. उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हालात अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान ठीक नहीं चल रहा है.

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट का अनुमान है. उन्होंने तेहरान को आर्थिक और सैन्य तौर पर बहुत ज़्यादा खराब बताया.

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TRUMP TO DECIDE ON IRAN

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