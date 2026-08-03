अमेरिका औैर ईरान के बीच उठते युद्ध की अटकलों के इतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होगी. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वार्ता मध्यस्थों के जरिए होगी. ट्रम्प ने कहा, हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत-सी जानें बच जाएंगी. देखते हैं बातचीत का क्या नतीजा निकलता है.

ट्रम्प के मुताबिक, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ईरान के साथ हुई कूटनीतिक बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित बड़ा हमला टाल दिया. उन्होंने दावा किया कि बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, हालांकि, ईरान ने ट्रम्प के कई दावों से इनकार किया है. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है. इदर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि ईरान अब दुश्मन को उसके किए गए वादे निभाने पर मजबूर करेगा. उन्होंने कहा कि हाल ही में साइन हुआ समझौता ज्ञापन (MoU) भविष्य में ईरान की विदेश नीति का अहम आधार बनेगा.पजशकियान ने कहा कि यह समझौता संसद सदस्यों की सामूहिक सहमति का परिणाम है और सभी इसका समर्थन कर रहे हैं.