अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर इसका एलान करते हुए पाम बॉन्डी को देशभक्त और वफादार दोस्त बताया. कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर में एक नए रोल में दिखेंगी. तेज तर्रार पाम बॉन्डी लंब समय तक ट्रंप की सहयोगी और उनके प्रशासन की कट्टर समर्थक रही हैं. न्याय विभाग को संभाते हुए बॉन्डी यौन अपराधी एपस्टीन फाइलों की जांच तरीके को लेकर विवादों में रही हैं. उन्हें ट्रंप के कुछ समर्थकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है. ट्रंप ने पॉम बन्डी की जगह अपने पूर्व निजी वकील ब्लैंच को न्याय विभाग के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, ट्रंप अगला अटॉर्नी जनरल पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसी और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख ली ज़ेल्डिन को बना सकते हैं. इधर ईरान के साथ जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज और अन्य दो जनरलों को उनके पद से हटाने का फैसला किया है. जॉर्ज ने अगस्त 2023 में बाइडन प्रशासन के तहत सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला था. जिसका कार्यकाल आमतौर पर चार साल का होता है