ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव… बोले- ‘लाइफ सपोर्ट’ पर है सीजफायर - TRUMP IRAN
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Published : May 12, 2026 at 7:53 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर “लाइफ सपोर्ट” पर है. ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को “कचरा” बताते हुए दावा किया कि तेहरान सैन्य रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान की सैन्य क्षमता को बेहद कम समय में खत्म कर सकता है. ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दूसरी ओर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने कहा कि 14-पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वहीं ईरान ने साफ किया कि परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर “लाइफ सपोर्ट” पर है. ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को “कचरा” बताते हुए दावा किया कि तेहरान सैन्य रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान की सैन्य क्षमता को बेहद कम समय में खत्म कर सकता है. ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दूसरी ओर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने कहा कि 14-पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वहीं ईरान ने साफ किया कि परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी.