अमेरिकी चुनाव: ट्रंप की रैली में निकी मिनाज की मौजूदगी पर चर्चा, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनने की अटकलें

अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान के दौरान मशहूर रैपर निकी मिनाज मिशिगन की एक रैली में पहुंचीं। सुनहरे गुच्ची सूट में नजर आईं मिनाज ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में नारे लगाए और मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील की। मंच से उतरते वक्त ट्रंप ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। रैली के बाद सामने आए एक वीडियो में मिनाज को ट्रंप की विदेश नीति की सराहना करते देखा गया, जिसके बाद उनके व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने की अटकलें भी तेज हो गईं। हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार रैलियां कर रही है।