राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरूआत में भारत का दौरा कर सकते हैं. ऐसे समय में जब ट्रेड डील, क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर तेजी से काम चल रहा है. इस संभावित दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है. अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने इसके संकेत दिए हैं. रुबियो के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस यात्रा की तैयारी पर काम कर रहा है और वे खुद भी साल के अंत से पहले भारत आकर दौरे की रूपरेखा को अंतिम रूप दे सकते हैं.

ये बयान ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सबसे ज्यादा चर्चा द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर है, जिस पर दोनों देश लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं. रुबियो ने दावा किया है कि ये समझौता अब अंतिम पड़ाव पर है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

हाल ही में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी. अमेरिकी विदेश सचिव का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूती दे रहे हैं.