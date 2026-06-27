ETV Bharat / Videos

भारत आने की तैयारी में ट्रंप... ट्रेड डील, क्वाड और चीन पर रणनीति के बीच अगले साल हो सकता है बड़ा दौरा - TRUMP PREPARING TO VISIT INDIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारत आने की तैयारी में ट्रंप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरूआत में भारत का दौरा कर सकते हैं. ऐसे समय में जब ट्रेड डील, क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर तेजी से काम चल रहा है. इस संभावित दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है. अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने इसके संकेत दिए हैं. रुबियो के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस यात्रा की तैयारी पर काम कर रहा है और वे खुद भी साल के अंत से पहले भारत आकर दौरे की रूपरेखा को अंतिम रूप दे सकते हैं.

ये बयान ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सबसे ज्यादा चर्चा द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर है, जिस पर दोनों देश लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं. रुबियो ने दावा किया है कि ये समझौता अब अंतिम पड़ाव पर है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

हाल ही में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी. अमेरिकी विदेश सचिव का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूती दे रहे हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरूआत में भारत का दौरा कर सकते हैं. ऐसे समय में जब ट्रेड डील, क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर तेजी से काम चल रहा है. इस संभावित दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है. अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने इसके संकेत दिए हैं. रुबियो के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस यात्रा की तैयारी पर काम कर रहा है और वे खुद भी साल के अंत से पहले भारत आकर दौरे की रूपरेखा को अंतिम रूप दे सकते हैं.

ये बयान ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सबसे ज्यादा चर्चा द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर है, जिस पर दोनों देश लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं. रुबियो ने दावा किया है कि ये समझौता अब अंतिम पड़ाव पर है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

हाल ही में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी. अमेरिकी विदेश सचिव का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूती दे रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP INDIA TOUR
TRUMP TO VISIT INDIA
ट्रेड डील
अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो
TRUMP PREPARING TO VISIT INDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Venezuela Earthquake 2026

वेनेजुएला में फिर कांपी धरती, मौत का आंकड़ा बढ़ा… भारत ने ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ से भेजी राहत

June 27, 2026 at 3:52 PM IST
PM MODI SEYCHELLES VISIT 2026

PM मोदी का सेशेल्स दौरा क्यों है खास? हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त और 50 साल की दोस्ती पर फोकस

June 27, 2026 at 1:55 PM IST
US AIRSTRIKES ON IRAN 2026

होर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका की ईरान पर सैन्य कार्रवाई, क्या फिर टूटा सीजफायर?

June 27, 2026 at 1:54 PM IST
सोने और चांदी का शाही ताजिया

सोने और चांदी का शाही ताजिया: जयपुर और प्रयागराज में सदियों पुराने ताजिये आज तक सुरक्षित

June 26, 2026 at 10:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.