अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाता है, तो वह पाकिस्तान जाने पर विचार करेंगे. उन्होंने इस्लामाबाद में डील साइन होने की संभावना जताई और शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की. ट्रंप ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही समझौते की घोषणा हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी. इस बीच असीम मुनीर का तेहरान दौरा भी कूटनीतिक हलचल को बढ़ा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी जारी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम होने की उम्मीद है.