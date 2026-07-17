अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बार फिर चीन पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया कि हाल ही में सार्वजनिक की गई खुफिया जानकारी से पता चला है कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों की फाइलें हासिल कर ली थीं; उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास में चुनाव से जुड़े डेटा की सबसे बड़ी सेंधमारी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि चार राज्यों में 2,50,000 से ज्यादा ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था जो अमेरिकी नागरिक ही नहीं थे। उन्होंने इन दावों का इस्तेमाल वोटिंग के कड़े नियमों जैसे वोटर आईडी की सख्त जरूरतों की वकालत करने के लिए किया। 2020 के चुनाव में हार के बाद भी ट्रंप ने विदेशी दखल को लेकर ऐसे ही दावे किए थे। ट्रंप ने कहा था कि 2020 के चुनाव में धांधली हुई थी। लेकिन अदालतों, लगातार हुई ऑडिट और चुनाव समीक्षाओं ने उनके इन आरोपों को गलत साबित कर दिया। ट्रंप और उनके सहयोगियों की ओर से दायर 60 से ज्यादा मुकदमों में इस तरह की कोई धांधली साबित नहीं हुई, जिससे चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा हो। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप आने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले वोटरों का भरोसा कम करने के लिए इन दावों को फिर से हवा दे रहे हैं।