ईरान और इजराइल पर भड़के ट्रंप, बोले, बंद करो गोलीबारी - TRUMP LASHES OUT AT IRAN AND ISRAEL
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Published : June 8, 2026 at 11:06 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच भड़के ताजा संघर्ष को लेकर कड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल और ईरान तत्काल गोलीबारी बंद कर दें. उधर, ईरानी सेना की संयुक्त कमान ने कहा कि वह अपने आक्रामक अभियान को रोक रही है.
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि इजराइल और ईरान तत्काल युद्धविराम के लिए इच्छुक हैं ! 'शांति' पर अंतिम वार्ता चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले. 'अंतिम समझौता' होने तक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी. चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी.
दरअसल, रविवार को इजराइल और ईरान के बीच फिर से सीधी झड़प शुरू हो गई. इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने उनकी ओर लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. इजरायल के मुताबिक, हुतियों ने दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से केवल एक इजराइली क्षेत्र में गिरी. इजराइल ने भी इस हमले का जवाब दिया और सोमवार सुबह ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए. इनमें ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी शामिल थीं. IDF ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी निशाना बनाया. उनके अनुसार इस संयंत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रसायन बनाया जाता था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच भड़के ताजा संघर्ष को लेकर कड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल और ईरान तत्काल गोलीबारी बंद कर दें. उधर, ईरानी सेना की संयुक्त कमान ने कहा कि वह अपने आक्रामक अभियान को रोक रही है.
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि इजराइल और ईरान तत्काल युद्धविराम के लिए इच्छुक हैं ! 'शांति' पर अंतिम वार्ता चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले. 'अंतिम समझौता' होने तक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी. चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी.
दरअसल, रविवार को इजराइल और ईरान के बीच फिर से सीधी झड़प शुरू हो गई. इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने उनकी ओर लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. इजरायल के मुताबिक, हुतियों ने दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से केवल एक इजराइली क्षेत्र में गिरी. इजराइल ने भी इस हमले का जवाब दिया और सोमवार सुबह ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए. इनमें ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी शामिल थीं. IDF ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी निशाना बनाया. उनके अनुसार इस संयंत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रसायन बनाया जाता था.