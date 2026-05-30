अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उसे हमेशा के लिए परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी. ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल खोलने और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की मांग की. इसके जवाब में ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी बाहरी दबाव या पश्चिमी देशों की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा. सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच संभावित समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के सख्त रुख के कारण हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.