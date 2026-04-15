ईरान के साथ टकराव 'खत्म होने के करीब', राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ा बयान - DONALD TRUMP
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Published : April 15, 2026 at 8:34 PM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं, हालांकि तेहरान के साथ बातचीत में कुछ रुकावटें आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की संभावना पर विचार किया जा रहा है. इस बातचीत में JD वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल हो सकता है, जबकि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इसमें भाग ले सकते हैं. फिलहाल, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं, हालांकि तेहरान के साथ बातचीत में कुछ रुकावटें आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की संभावना पर विचार किया जा रहा है. इस बातचीत में JD वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल हो सकता है, जबकि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इसमें भाग ले सकते हैं. फिलहाल, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी हैं.