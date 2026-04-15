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ईरान के साथ टकराव 'खत्म होने के करीब', राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ा बयान - DONALD TRUMP

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ईरान के साथ टकराव 'खत्म होने के करीब' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 8:34 PM IST

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं, हालांकि तेहरान के साथ बातचीत में कुछ रुकावटें आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की संभावना पर विचार किया जा रहा है. इस बातचीत में JD वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल हो सकता है, जबकि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इसमें भाग ले सकते हैं. फिलहाल, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं, हालांकि तेहरान के साथ बातचीत में कुछ रुकावटें आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की संभावना पर विचार किया जा रहा है. इस बातचीत में JD वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल हो सकता है, जबकि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इसमें भाग ले सकते हैं. फिलहाल, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी हैं.

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