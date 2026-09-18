ट्रंप ने भारत-चीन को ड्रग्स तस्करी करने वाले 23 देशों में शामिल किया

ट्रंप ने भारत और चीन को 23 बड़े नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले देशों में शामिल किया है, हालांकि उन्होंने गैर-कानूनी अफीम की खेती को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं गैर-कानूनी अफीम की खेती को रोकने और सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की कोशिशों का स्वागत करता हूं.'

दूसरे बड़े गैर कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोलंबिया, कोस्टा रिका, मैक्सिको, पनामा, पेरू जैसे देश शामिल हैं. ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी और नार्कोटेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ अपने प्रशासन की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए दावा किया कि चार साल की ओपन बॉर्डर अफरा-तफरी के बावजूद अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पर पहले की तुलना में आधी से भी कम ड्रग्स जब्त हुई और ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतों में कमी आई है.