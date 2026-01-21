अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए ग्रीनलैंड हासिल करने और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर बात की. ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन के ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर तुरंत बातचीत की मांग की और NATO सहयोगी डेनमार्क से इस ऑटोनॉमस इलाके पर कंट्रोल पाने की अपनी कोशिशें फिर से शुरू कीं है. ट्रंप ने कहा, "सिर्फ अमेरिका ही इस बड़ी जमीन, इस बर्फ के बड़े टुकड़े की रक्षा कर सकता है, इसे विकसित कर सकता है और इसे बेहतर बना सकता है. यही वजह है कि वह अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए तुरंत बातचीत चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वे ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो वॉशिंगटन के साथी डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस इलाका है. उन्होंने जोर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स का उस पर 'स्वामित्व' होना चाहिए. ग्रीनलैंड पर उन्होंने दावोस में एक समिट में दुनिया के नेताओं से कहा कि, लोगों को लगा कि, वह ताकत का इस्तेमाल करेंगे. ट्रंप ने कहा कि, अमेरिका के पास 'अजेय ताकत' है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल डेनमार्क से आर्कटिक द्वीप लेने के लिए नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि डेनमार्क के पास एक विकल्प है. अगर डेनमार्क हां कहता है तो वे आभारी होंगे. अगर उसने ना कहा तो उसे याद रखेंगे. उन्होंने कहा कि,एक मजबूत और सुरक्षित अमेरिका का मतलब है एक मजबूत नाटो (NATO). हालांकि, ट्रंप ने ग्रीनलैंड से लेकर टैरिफ और इकॉनमी तक कई मोर्चों पर यूरोप की आलोचना की और कहा कि यह सही दिशा में नहीं जा रहा है. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि, उन्हें नाटो से कुछ नहीं मिलता. वे बस ग्रीनलैंड का मालिकाना हक मांग रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे वॉशिंगटन का आभारी होना चाहिए, यह बात प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल सिस्टम में दरार की चेतावनी देने के एक दिन बाद कही गई .ट्रंप ने डेनमार्क, ब्रिटेन और छह अन्य यूरोपीय सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है.क्योंकि ये देश ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने के उनके लक्ष्य का विरोध कर रहे हैं.फिलहाल स्वीटजरलैंड की धरती पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर ट्रंप के भाषण के बाद ग्रीनलैंड को लेकर जारी तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है.