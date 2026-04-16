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होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का दावा, ट्रंप बोले- शी जिनपिंग करेंगे गले - DONALD TRUMP

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होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 7:36 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल रहे हैं और इस फैसले से चीन  'बहुत खुश' है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द होने वाली मुलाकात में शी जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे. हालांकि, हाल ही में अमेरिका ने इसी क्षेत्र में नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की थी. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा, जबकि बीजिंग ने इस आरोप से इनकार किया और अमेरिकी कदम को गैर-जिम्मेदाराना बताया. होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है, इसलिए इस पर बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजार और कूटनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल रहे हैं और इस फैसले से चीन  'बहुत खुश' है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द होने वाली मुलाकात में शी जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे. हालांकि, हाल ही में अमेरिका ने इसी क्षेत्र में नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की थी. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा, जबकि बीजिंग ने इस आरोप से इनकार किया और अमेरिकी कदम को गैर-जिम्मेदाराना बताया. होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है, इसलिए इस पर बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजार और कूटनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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