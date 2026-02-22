ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए, भारत पर क्या असर पड़ेगा? - TRUMP HIKED TARIFF TO 15 PERCENT
Published : February 22, 2026 at 10:57 PM IST
वैश्विक व्यापार में पिछले 48 घंटे उथल-पुथल भरे रहे हैं. शुक्रवार को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए व्यापक शुल्क को अवैध करार देकर रद्द कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. ट्रंप ने तुरंत पलटवार किया और पहले एक अलग कानूनी प्रावधान के तहत सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। फिर, कुछ ही घंटों बाद, उन्होंने इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया.
अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया था. बाद में रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया, जिससे भारत पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया.
इस बीच, इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई, जिसके तहत वाशिंगटन ने शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की. अब तक, दंडात्मक 25 प्रतिशत शुल्क हटा दिया गया है। शेष 25 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा.
घोषणा के बाद भारतीय वस्तुओं पर शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत हो जाएगा. अब ट्रंप ने इस शुल्क को फिर से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है. यह शुल्क अमेरिका में मौजूदा आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा. समझिए इसका भारत पर क्या होगा असर?
