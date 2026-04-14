'एपस्टीन मामले की वजह से ट्रंप ने मोदी को बंदी बना लिया है', पश्चिम बंगाल की रैली में बोले राहुल गांधी - WEST BENGAL ELECTION 2026
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Published : April 14, 2026 at 7:31 PM IST
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि RSS और BJP देश में नफरत की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं. आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में यह उनकी चुनावी रैली थी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि जब भी प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, तो वह उन्हें "सर" कहकर बुलाते हैं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप अपना पूरा दिन प्रधानमंत्री को गालियां देने में बिताते हैं, यहां तक कि दो मिनट में भारतीय प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देने की धमकी भी देते हैं - फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें गले लगाते रहते हैं. राहुल ने कहा कि "एपस्टीन" मामले की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को असल में बंदी बना लिया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि RSS और BJP देश में नफरत की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं. आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में यह उनकी चुनावी रैली थी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि जब भी प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, तो वह उन्हें "सर" कहकर बुलाते हैं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप अपना पूरा दिन प्रधानमंत्री को गालियां देने में बिताते हैं, यहां तक कि दो मिनट में भारतीय प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देने की धमकी भी देते हैं - फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें गले लगाते रहते हैं. राहुल ने कहा कि "एपस्टीन" मामले की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को असल में बंदी बना लिया है.