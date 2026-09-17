ट्रंप को भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिला, अमेरिकी संसद में रूस प्रतिबंध बिल पास

भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रास्ता अब साफ हो गया है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूसी प्रतिबंध बिल को पारित कर दिया है. साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में इस कानून का नाम रखा गया था. इसे एक साल से ज्यादा समय तक बातचीत के बाद बनाया गया. ट्रंप का समर्थन हासिल करना तब बहुत जरूरी हो गया जब इस पैकेज में ईरान पर मौजूदा प्रतिबंधों को पांच साल के लिए बढ़ाने की राष्ट्रपति की मांग को शामिल किया गया. ये कदम ट्रंप के व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी कानूनी प्रयास है. ये कदम 2024 के इमरजेंसी सहायता पैकेज के बाद लगभग दो साल तक चली पार्लियामेंट्री रुकावट के बाद उठाया गया.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस कदम की जोरदार वकालत की. ये कानून रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग अधिकारियों के खिलाफ सजा बढ़ाता है. साथ ही, ये राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी पेट्रोलियम या नैचुरल गैस के पांच प्राइमरी इंपोर्टर्स पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है. इसमें भारत और चीन भी शामिल है.