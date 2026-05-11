ETV Bharat / Videos

शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब पर भड़के ट्रंप, कहा, ये हमें मंजूर नहीं - TRUMP DISMISSED IRAN PROPOSAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब पर भड़के ट्रंप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इस पर नाराजगी जताई है. ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है.  

ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के जवाब की कड़ी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है. मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं.

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान के जरिए ईरान ने शांति प्रस्ताव का जो जवाब भेजा है.. उनमें कई मांगें की गई हैं, जिनमें ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी समाप्त करना और अमेरिकी सेना की वापसी जैसी बातें शामिल हैं. ईरान ने क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में ये मांग की हैं. जिसमें युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया गया है. इनमें लेबनान में इजरायल के युद्ध को समाप्त करने की मांग भी शामिल है. वहीं, अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हो. अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है. ऐसे में ईरान के जवाब पर ट्रंप ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इस पर नाराजगी जताई है. ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है.  

ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के जवाब की कड़ी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है. मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं.

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान के जरिए ईरान ने शांति प्रस्ताव का जो जवाब भेजा है.. उनमें कई मांगें की गई हैं, जिनमें ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी समाप्त करना और अमेरिकी सेना की वापसी जैसी बातें शामिल हैं. ईरान ने क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में ये मांग की हैं. जिसमें युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया गया है. इनमें लेबनान में इजरायल के युद्ध को समाप्त करने की मांग भी शामिल है. वहीं, अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हो. अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है. ऐसे में ईरान के जवाब पर ट्रंप ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN PEACE PROPOSAL
US IRAN WAR
ईरान का शांति प्रस्ताव
ईरान के प्रस्ताव पर भड़के ट्रंप
TRUMP DISMISSED IRAN PROPOSAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Turkish Airlines tyre catches fire in Kathmandu

काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला… लैंडिंग के दौरान तुर्की विमान के टायर में लगी आग

May 11, 2026 at 4:50 PM IST
India Agni-V missile test, MIRV technology in Agni-V, India nuclear capable missile

अग्नि-V का दमदार टेस्ट: MIRV तकनीक से भारत ने दिखाई रणनीतिक ताकत

May 11, 2026 at 4:37 PM IST
Ayodhya Ram Katha Museum conservation lab

अयोध्या में विरासत संरक्षण की बड़ी पहल… राम कथा संग्रहालय में बनी हाईटेक लैब

May 11, 2026 at 4:20 PM IST
Harsh Sanghavi returns gifts to public, Gujarat deputy chief minister public service event,

हर्ष संघवी ने पेश की मिसाल… जनता से मिले उपहार फिर जनता को ही किए समर्पित

May 11, 2026 at 4:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.