अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इस पर नाराजगी जताई है. ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है.

ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के जवाब की कड़ी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है. मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं.

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान के जरिए ईरान ने शांति प्रस्ताव का जो जवाब भेजा है.. उनमें कई मांगें की गई हैं, जिनमें ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी समाप्त करना और अमेरिकी सेना की वापसी जैसी बातें शामिल हैं. ईरान ने क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में ये मांग की हैं. जिसमें युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया गया है. इनमें लेबनान में इजरायल के युद्ध को समाप्त करने की मांग भी शामिल है. वहीं, अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हो. अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है. ऐसे में ईरान के जवाब पर ट्रंप ने कड़ा रुख अख्तियार किया है.