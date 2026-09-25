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ट्रंप ने शी जिनपिंग को 'बाल्ड ईगल' की मूर्ति गिफ्ट की, कहा कि US-चीन के रिश्ते पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे

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शी को ट्रंप का उपहार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 12:27 PM IST

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वाशिंगटन में चीनी राष्ट्रपति चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन का भव्य स्वागत हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी प्रेसिडेंट के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा. इस दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक बाल्ड ईगल की मूर्ति तोहफे में दी. ट्रंप के मुताबिक, पोडियम पर रखी करीब तीन फुट ऊंची मूर्ति को एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर डिजाइन किया था. ट्रंप ने कहा, 'मैं प्रेसिडेंट शी को एक बहुत बढ़िया अमेरिकन आर्टिस्ट का बनाया हुआ तोहफ़ा देता हूं, जो दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट में से एक है और जिसे मेलानिया और मेरे पर्सनल कोलेबोरेशन से डिजाइन किया गया है. गंजा चील अमेरिका का राष्ट्रीय चिंन्ह है और अमेरिका की आजाद और ऊंची उड़ान भरने वाली भावना का एक उदाहरण है. हमें उम्मीद है कि इसे बीजिंग में एक अच्छी जगह, एक शानदार जगह मिलेगी.'

इस दौरान ट्रंप ने अपनी चीन की यात्रा और  बीजिंग में चीन के शानदार स्वागत को याद किया. ट्रंप ने कहा, ये बहुत सम्मान की बात है. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग , मैडम पेंग और चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, मेलानिया और मैं व्हाइट हाउस में आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं. आप सच में बहुत अच्छे, कमाल के लोग हैं.  बीजिंग की मेरी यात्रा के दौरान चीनी लोगों की मेहमाननवाजी पूरी तरह दिखी. हम उम्मीद करते हैं कि आपको वैसा ही सम्मान मिलेगा. '

वाशिंगटन में चीनी राष्ट्रपति चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन का भव्य स्वागत हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी प्रेसिडेंट के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा. इस दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक बाल्ड ईगल की मूर्ति तोहफे में दी. ट्रंप के मुताबिक, पोडियम पर रखी करीब तीन फुट ऊंची मूर्ति को एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर डिजाइन किया था. ट्रंप ने कहा, 'मैं प्रेसिडेंट शी को एक बहुत बढ़िया अमेरिकन आर्टिस्ट का बनाया हुआ तोहफ़ा देता हूं, जो दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट में से एक है और जिसे मेलानिया और मेरे पर्सनल कोलेबोरेशन से डिजाइन किया गया है. गंजा चील अमेरिका का राष्ट्रीय चिंन्ह है और अमेरिका की आजाद और ऊंची उड़ान भरने वाली भावना का एक उदाहरण है. हमें उम्मीद है कि इसे बीजिंग में एक अच्छी जगह, एक शानदार जगह मिलेगी.'

इस दौरान ट्रंप ने अपनी चीन की यात्रा और  बीजिंग में चीन के शानदार स्वागत को याद किया. ट्रंप ने कहा, ये बहुत सम्मान की बात है. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग , मैडम पेंग और चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, मेलानिया और मैं व्हाइट हाउस में आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं. आप सच में बहुत अच्छे, कमाल के लोग हैं.  बीजिंग की मेरी यात्रा के दौरान चीनी लोगों की मेहमाननवाजी पूरी तरह दिखी. हम उम्मीद करते हैं कि आपको वैसा ही सम्मान मिलेगा. '

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