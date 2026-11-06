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ट्रंप ने रूस-यूक्रेन शांति समझौते पर जताया भरोसा, कहा- पूरा यूरोप डील में हो सकता है शामिल

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रूस-यूक्रेन डील पर ट्रंप को भरोसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2026 at 1:03 PM IST

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ट्रंप ने रूस-यूक्रेन शांति समझौते पर जताया भरोसा, कहा- पूरा यूरोप डील में हो सकता है शामिल  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता का भरोसा जताया है.  उन्होंने होने वाले समझौते को एक बड़ा समझौता बताते हुए इसमें पूरे यूरोप को शामिल करने की बात कही है. समझौते को आसान बनाने के लिए ट्रंप ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मानवीय कोशिशों की तारीफ की और इशारा किया कि डिप्लोमैटिक कोशिशें लड़ाई के संभावित समाधान की ओर बढ़ रही हैं.

ट्रंप ने ये भी कन्फर्म किया कि वो व्हाइट हाउस में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव से मिले थे.  

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि युद्ध से दोनों देशों को हर महीने काफी नुकसान हो रहा है, लिहाजा इसे खत्म होना चाहिए.  

Conclusion:

ट्रंप ने रूस-यूक्रेन शांति समझौते पर जताया भरोसा, कहा- पूरा यूरोप डील में हो सकता है शामिल  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता का भरोसा जताया है.  उन्होंने होने वाले समझौते को एक बड़ा समझौता बताते हुए इसमें पूरे यूरोप को शामिल करने की बात कही है. समझौते को आसान बनाने के लिए ट्रंप ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मानवीय कोशिशों की तारीफ की और इशारा किया कि डिप्लोमैटिक कोशिशें लड़ाई के संभावित समाधान की ओर बढ़ रही हैं.

ट्रंप ने ये भी कन्फर्म किया कि वो व्हाइट हाउस में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव से मिले थे.  

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि युद्ध से दोनों देशों को हर महीने काफी नुकसान हो रहा है, लिहाजा इसे खत्म होना चाहिए.  

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