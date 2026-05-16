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ट्रंप का बड़ा दावा… अमेरिका-नाइजीरिया ऑपरेशन में ISIS का टॉप कमांडर ढेर - DONALD TRUMP

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ट्रंप का बड़ा दावा… (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 8:35 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेनाओं के संयुक्त अभियान में ISIS के वैश्विक नंबर-2 कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया गया है. ट्रंप ने कहा कि यह बेहद जटिल और सुनियोजित ऑपरेशन था, जिसे उनके निर्देश पर अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि अल-मिनुकी अफ्रीका में छिपा हुआ था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को उसकी गतिविधियों की लगातार जानकारी मिल रही थी. अल-मिनुकी पर 2023 में अमेरिका ने आतंकवादी गतिविधियों और ISIS से संबंधों के कारण प्रतिबंध लगाए थे. ट्रंप के मुताबिक वह अफ्रीका में ISIS की गतिविधियों और अमेरिका के खिलाफ हमलों की साजिशों में शामिल था. हालांकि ऑपरेशन कहां और कैसे हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेनाओं के संयुक्त अभियान में ISIS के वैश्विक नंबर-2 कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया गया है. ट्रंप ने कहा कि यह बेहद जटिल और सुनियोजित ऑपरेशन था, जिसे उनके निर्देश पर अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि अल-मिनुकी अफ्रीका में छिपा हुआ था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को उसकी गतिविधियों की लगातार जानकारी मिल रही थी. अल-मिनुकी पर 2023 में अमेरिका ने आतंकवादी गतिविधियों और ISIS से संबंधों के कारण प्रतिबंध लगाए थे. ट्रंप के मुताबिक वह अफ्रीका में ISIS की गतिविधियों और अमेरिका के खिलाफ हमलों की साजिशों में शामिल था. हालांकि ऑपरेशन कहां और कैसे हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.

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