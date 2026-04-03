ट्रंप का दावा- अमेरिका आसानी से होर्मुज स्ट्रेट खोल सकता है, ईरान ने गिराया अमेरिकी फ़ाइटर विमान - IRAN WAR DAY 35
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Published : April 3, 2026 at 10:55 PM IST
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि “थोड़ा और समय मिलने पर, हम आसानी से होर्मुज स्ट्रेट खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं, और खूब पैसा कमा सकते हैं”. उन्होंने आगे कहा, “यह दुनिया के लिए एक “गुजरने वाली नदी” होगी???”. ईरान मीडिया ने सेंट्रल ईरान के ऊपर यूएस जेट गिराए जाने का दावा करते हुए तस्वीरें जारी कीं. ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि उसे एक यूएस फाइटर जेट की तस्वीरें मिली हैं, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसे IRGC एयर डिफेंस ने सेंट्रल ईरान के ऊपर मार गिराया था. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पूछा है कि क्या किसी पूरे देश को पाषाण युग में वापस भेजने की धमकी देना एक भीषण युद्ध अपराध के अलावा कुछ और हो सकता है? उन्होंने कहा कि यही सवाल मैंने अपने फिनलैंड के राष्ट्रपति से पूछा, जो एक न्यायविद हैं. इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपराधियों के सामने चुप रहने की भारी कीमत चुकाई.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि “थोड़ा और समय मिलने पर, हम आसानी से होर्मुज स्ट्रेट खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं, और खूब पैसा कमा सकते हैं”. उन्होंने आगे कहा, “यह दुनिया के लिए एक “गुजरने वाली नदी” होगी???”. ईरान मीडिया ने सेंट्रल ईरान के ऊपर यूएस जेट गिराए जाने का दावा करते हुए तस्वीरें जारी कीं. ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि उसे एक यूएस फाइटर जेट की तस्वीरें मिली हैं, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसे IRGC एयर डिफेंस ने सेंट्रल ईरान के ऊपर मार गिराया था. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पूछा है कि क्या किसी पूरे देश को पाषाण युग में वापस भेजने की धमकी देना एक भीषण युद्ध अपराध के अलावा कुछ और हो सकता है? उन्होंने कहा कि यही सवाल मैंने अपने फिनलैंड के राष्ट्रपति से पूछा, जो एक न्यायविद हैं. इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपराधियों के सामने चुप रहने की भारी कीमत चुकाई.