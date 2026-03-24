अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के एक टॉप और रिस्पेक्टेड पर्सन से अमेरिका की बातचीत हो रही है, लेकिन ट्रंप ने उस शख्स का नाम बताने से इनकार कर दिया है.. हालांकि ट्रंप ने इतना साफ कर दिया है कि वो शख्स मोजतबा खामेनेई नहीं है. ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है, उसमें ये शर्त शामिल है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं हो और इससे ईरान आगे इजराइल पर हमला नहीं कर पाएगा.

उधर, ईरान ने इस तरह की किसी बातचीत से इनकार कर दिया है.. लेकिन उसने ये स्वीकार किया है कि क्षेत्र में शांति के लिए कुछ देश प्रयास कर रहे हैं. रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि तुर्किये, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच एक दूसरे का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं.