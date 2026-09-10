ट्रंप का दावा: अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद तुरंत खत्म हो जाएगा ईरान युद्ध

अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान के साथ जंग तुरंत खत्म हो जाएगी. हालांकि उन्होंने ईरान पर अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ईरान को उम्मीद है कि वॉशिंगटन में पॉलिटिकल पावर में बदलाव से उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत मिल जाएगी. ट्रंप ने ये भी दावा कि ईरान के साथ युद्ध जीतने के बाद तेल समेत दूसरी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी.

ट्रंप ने खाड़ी में ईरानी समुद्री एसेट्स और तेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को टारगेट करने वाले हालिया हमलों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका की जिम्मेदारी की पुष्टि की और चेतावनी दी कि आगे और भी एक्शन लिया जाएगा.