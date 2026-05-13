ट्रंप-शी जिनपिंग की बैठक पर दुनिया की नजर...ट्रेड के साथ ईरान पर भी होगी बड़ी चर्चा? - TRUMP CHINA VISIT
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Published : May 13, 2026 at 5:40 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को चीन पहुंचे, जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रेड और वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत करेंगे. ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद और व्यापारिक रिश्तों को सुधारना इस दौरे का मुख्य एजेंडा होगा. उन्होंने शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक साबित होगी। ट्रंप ने ईरान मुद्दे पर भी बयान देते हुए दावा किया कि अमेरिका स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण में है. इस हाई-प्रोफाइल दौरे में एलन मस्क, टिम कुक और लैरी फिंक समेत कई बड़े अमेरिकी कारोबारी भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को चीन पहुंचे, जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रेड और वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत करेंगे. ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद और व्यापारिक रिश्तों को सुधारना इस दौरे का मुख्य एजेंडा होगा. उन्होंने शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक साबित होगी। ट्रंप ने ईरान मुद्दे पर भी बयान देते हुए दावा किया कि अमेरिका स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण में है. इस हाई-प्रोफाइल दौरे में एलन मस्क, टिम कुक और लैरी फिंक समेत कई बड़े अमेरिकी कारोबारी भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी.